女優の福地桃子（28）が6日、NHK夜ドラ「ラジオスター」（30日スタート、後10・45）の第1週試写会に出席した。石川県能登半島を訪れた主人公がラジオを開局し、震災で傷ついた町を勇気づける物語。撮影で初めて同地を訪れた福地は「今の能登や人の思いが刻まれた作品になっている」とコメント。「ご覧になる皆さんにも柔らかい気持ちが届くドラマになっていたらいいな」と願いを込めた。俳優の甲本雅裕（60）、女優の常盤貴子