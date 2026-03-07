◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥《12回戦》WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人（2026年5月2日東京ドーム）世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）が5月2日に東京ドームで対戦することが6日、正式発表された。パウンド・フォー・パウンド（PFP＝全階級を通じた最強ランキング）で井上が2位、中谷が7位に位