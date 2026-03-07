キャリアの浅い3歳牝馬同士が桜花賞切符を懸けて争うフィリーズレビュー。難解な一戦だが、AIのジャッジは単純明快。サンアントワーヌを断トツの指数90で◎に指名した。1400メートル戦は2戦2勝。それ以上に2戦目の新潟2歳S4着を評価。先着3頭は1着リアライズシリウスが共同通信杯、2着タイセイボーグがチューリップ賞、3着フェスティバルヒルがファンタジーSと後に重賞V。対戦レベルは文句なしで、負けなしの千四なら地力が違う