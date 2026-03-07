第98回選抜高校野球大会（19日開幕、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。3連休の真ん中にあたる第3日第2試合の登場に、高知農の杉本仁主将（3年）は頬を緩めた。「高知から応援に来られる休日がいい、とみんなに言われていたので良かった」。21世紀枠で春夏通じて初出場。実習が忙しく、全員で練習できるのが週に2度でも、ピッチングマシンを最速の150キロに設定し、全国レベルのスピードを体感してきた。