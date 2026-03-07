芝クッション値9.5＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前12.4％、4角12.4％ダートG前10.3％、4角9.5％※金曜午前10時30分。芝は1週使って3〜4角の内側に傷みが出始めたが、その他はおおむね良好。先週同様、高速決着が濃厚だ。ダートはやや水分を含んで前有利。