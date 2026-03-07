「香を探しています」と情報提供を呼びかける野村郁子さん＝６日、相鉄線二俣川駅前横浜市旭区で１９９１年、当時小学３年の野村香さんが行方不明になった事件で、神奈川県警旭署は６日、相鉄線二俣川駅で情報提供を呼びかけるチラシ約千枚を配布した。香さんの誕生日の３月３０日を前に実施。母親の郁子さん（７３）と父親の節二さん（７７）も参加し、解決の手がかりを求めて街頭に立った。香さんは９１年１０月１日午後３時