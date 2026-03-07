テレビ朝日系にて3月30日より新・健康情報番組『有働由美子の健康案内人！』（毎週月〜金曜9時55分）がスタート。実力派キャスター・有働由美子が、この春、テレビ朝日の月〜金曜朝に登場。視聴者の身体と心をやさしくほぐす健康をテーマにした帯番組を届ける。【写真】元祖フェミ男・武田真治が53歳、ムキムキの肉体美「おかげさまですこぶる健康」本番組は、有働が“健康案内人”となって、健康情報があふれすぎてどれを選べ