◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）初回からエンジン全開だった。両軍無得点の初回。ドジャース山本由伸投手（２７）は２死から思い切り腕を振った１５８キロで三ゴロに打ち取り、３者凡退の好発進を切った。ＭＬＢ公式サイトによると９８・５マイル（約１５８・５キロ）で、２４年のメジャー移籍以降では最速だった。球数制限は６５球も、今後を考慮してか３回途中無安打無失