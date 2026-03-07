MLB公式カメラマンがインスタグラムで公開野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」で、やはり大きな注目を集めるのが大谷翔平（ドジャース）だ。MLB公式カメラマンがインスタグラムに投稿した1枚の写真に、ファンから賛辞が相次いでいる。背番号「16」のジャパンのユニホームを身にまとった大谷を後方下からとらえたもので、ドームの円形の天井が背景となっている。MLB公式カメ