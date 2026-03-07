◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）やはり頼りになる。Ｒソックス・吉田正尚外野手（３２）が重責を全うした。大谷の満塁弾で先制し、４点リードで迎えた２回２死一塁。カウント１―２から内角高め１５０キロ直球を打ち砕いた。右中間を痛烈なライナーで破る適時二塁打。一塁走者の鈴木が激走して生還し、追加点をもたらした。「（大谷が）チームに勢いをつけてくれて点を取って