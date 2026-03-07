元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が、フジテレビ系スペシャルドラマ「３．１１〜東日本大震災１５年福島第一原発事故命の戦い〜」（１３日、後９時）で看護師役に初挑戦することが７日、発表された。白洲迅、戸塚純貴、三浦貴大がトリプル主演を務め、２０１１年３月１１日に起きた東日本大震災の福島第一原発事故を描くドキュメンタリードラマ。礼は福島県の病院で救急外来の看護師長として働く五十嵐直美を演じる。