◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）外角に逃げるスライダーに目いっぱい手を伸ばして拾った。10―0の3回無死一、二塁、岡本が沙子宸（シャ・シシン）から中前適時打。「みんなめちゃくちゃ打つんで、なんとか一本出したいと思っていた。打ててよかったです」と振り返った。初回2死一、三塁の先制機では鄭浩均（テイ・コウキン）の高め直球に空振り三振。ため息に包まれたが、第3打席で待望のH