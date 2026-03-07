◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）2大会連続で「源田の1ミリ」が勝利の呼び水となった。2回無死一、二塁。「バントやるかな？」と思いながら打席に向かったがサインはなし。「思いっきり引っ張ってやろうと」と立った。内角148キロ直球に左足を引いて必死によけた。最初はボール判定。リプレー検証の末に死球に覆った。左太腿のユニホームをわずかにボールがかすめていた。「最高のデッドボー