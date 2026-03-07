フジテレビは13日、白洲迅、戸塚純貴、三浦貴大がトリプル主演を務める『３．１１〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』（後9：00）を放送する。7日には元宝塚歌劇団の星組トップ・礼真琴が出演することが発表された。【写真】腰に手を当て…英国の劇場前でポーズを決める礼真琴本作は、15年前の2011年３月11日に起きた東日本大震災時の「福島第一原発事故」を題材にしたドキュメンタリードラマ。事故発生から15年