◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）若月が攻守で存在感を示した。2回無死満塁の好機では捕邪飛。続く大谷の満塁弾に「次に世界で一番のバッターがいますのでゲッツーじゃなくて良かった」と胸をなで下ろした。打者一巡で巡ってきた2死一、三塁では右前適時打でリードを広げた。守備では5回までマスクをかぶり、オリックス時代から組む山本ら3投手を好リード。「ちょっと窮屈にさせてしまったが