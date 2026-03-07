◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）藤平は3回、失策と2者連続四球で2死満塁を招いた山本に代わって登板。今季西武に加入した林安可（リン・アンコー）を得意のフォークで空振り三振に斬った。ピンチを脱し「三振を狙った。（山本）由伸の防御率を上げないようにと思って、いい形で帰ってこられた」と破顔した。平良（西武）の代替選手として追加招集された。24年の「プレミア12」も経験した