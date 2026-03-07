◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）強打者ぞろいの打線の中で“つなぎ役”として大勝発進に貢献した。「7番・二塁」で1安打1四球2得点。2回の第1打席は先頭・村上が四球で出塁後に左前打でつないで一、二塁とチャンスを広げた。打者一巡で回ってきた第2打席は四球を選び、続く源田の2点打をお膳立て。「上位打線につなげば何とかなると思った。1本出て良かった」と振り返った。試合前の円陣