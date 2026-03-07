◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）「大魔王」に流れなど関係ない。初回の好機を逃した直後のマウンド。出塁を許せば不穏な空気が流れる初回の守りを、山本は10球で終わらせ「初回はいつもより良い入りができた」とうなずいた。台湾メディアが右腕に付けた異名は「大魔王」。メジャー2年目の昨季12勝8敗、ナ・リーグ2位の防御率2・49をマークし、2連覇を達成したワールドシリーズ（WS）は「中0