◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）大谷は「お茶たてポーズ」の他に、大阪での強化試合から続けている手を広げて顔の前で何度も上下に振るポーズも披露。一塁ベンチに戻った際は出迎えた松田野手総合コーチの現役時代の代名詞“熱男ポーズ”も一緒に決めた。松田コーチは「良いタイミングやったねぇ！！こっちも準備しとったんだけどね！良かった！」と共演を熱く喜んだ。