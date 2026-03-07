驚異的な打力を見せつけ、球界を震撼させた大谷(C)Getty Imagesまさに漫画の主人公のような大活躍だった。3月6日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドで、日本代表は台湾代表と対戦。2回までに10点を奪うなど猛打がさく裂し、13-0で圧勝した。【動画】千両役者すぎる…大谷翔平の先制グランドスラムをチェックお茶点てポーズも！史上2度目の連覇に向けてこれ以上ない形のスタート