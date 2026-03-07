◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）井端監督が大谷の打順について「やっぱり1番に入った方が勢いと迫力とがあって、1番に据えようかなと思った」と説明した。強化試合では2番でも起用していた。調子の良い吉田を4番に据え、「10本、20本」と望んでいた「お茶たてポーズ」が13安打13得点で続出した。強化試合で無安打だった大谷の打撃の変化には「分からない」と苦笑いし、「本番ということだ