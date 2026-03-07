◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）連覇へ満弾発進――。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは6日、東京ドームでの台湾との1次ラウンド初戦に13―0の7回コールドで大勝した。大谷翔平投手（31）が「1番・DH」で出場し、2回に先制の右越え満塁本塁打を放つなど3安打5打点で貢献した。直前の強化試合2試合は5打数無安打でも、やはり役者が違った。7日は韓国と対戦する。誰も