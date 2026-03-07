◇1次ラウンドC組チェコ1−5豪州（2026年3月6日東京ドーム）チェコは逆転で2連敗を喫し、1次ラウンド突破は極めて厳しい状況となった。神経科医のパベル・ハジム監督がベンチを叩いて怒りをあらわにする場面もあり「感情的になりました。すみませんでした」と試合後は冷静さを取り戻した。前回大会で大谷から三振を奪った電気技師のサトリアが2番手で3回2/3を1安打無失点。ハジム監督は「彼は最後の国際大会だと思う。