多くの激闘や名勝負を重ねてきたWBCの第6回大会が開幕を迎えた。前回23年大会で侍ジャパンの優勝に貢献した選手が3年前を振り返り、連覇に挑む26年の侍へエールを送った。果たして今回はどんな名場面が生まれるのか。また新たな球史が紡がれる。【阪神・湯浅京己】23年のWBC出場で一番思い出に残っているのは、準決勝のメキシコ戦です。いつもの大ホームの甲子園とは正反対で、大アウェーの中での登板。自分がストライクを