気象台は、午前5時22分に、暴風警報を鶴岡市、酒田市、遊佐町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】山形県・鶴岡市、酒田市、遊佐町に発表 7日05:22時点山形県の海上では、7日昼前から7日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■山形市□なだれ注意報7日にかけて注意■米沢市□なだれ注意報7日にかけて注意■鶴岡市□暴風警報【発表】7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒