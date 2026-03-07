ＮＴＴの島田明社長が、読売新聞の取材に応じた。ＮＴＴが開発する光と電気を融合した次世代通信技術「ＩＯＷＮ（アイオン）」については「世界で十分勝ち筋はある」と説明し、データセンター（ＤＣ）の消費電力の削減などで活用されることに期待を示した。（ロンドン支局市川大輔）主なやりとりは次の通り。ＱＩＯＷＮで目指す世界は。ＡＡＩ（人工知能）の処理などで使われるＤＣの分野で、ＮＴＴは世界３位の事業