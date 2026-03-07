多くの激闘や名勝負を重ねてきたWBCの第6回大会が開幕を迎えた。前回23年大会で侍ジャパンの優勝に貢献した巨人・戸郷翔征投手（25）らが3年前を振り返り、連覇に挑む26年の侍へエールを送った。果たして今回はどんな名場面が生まれるのか。また新たな球史が紡がれる。【巨人・戸郷翔征】強化試合から侍ジャパンをずっと見ています。僕がどうこう言えることはないですが、日本代表にふさわしい投手ばかり。僕も行きたかった