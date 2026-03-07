韓国通信最大手ＳＫテレコムの最高経営責任者（ＣＥＯ）、鄭載憲（チョン・ジェホン）氏が読売新聞の取材に応じた。次世代通信規格「６Ｇ」の実用化に向けてＮＴＴと連携する考えを示し、「必要な技術を共有したり、国際標準化で協力したりしようと話をしている。投資でも協力に向けて協議している」と述べた。（ロンドン支局市川大輔）主なやりとりは次の通り。ＱＳＫテレコムはどのような会社か。Ａ韓国を代表する