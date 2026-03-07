イランによるアメリカ軍への報復攻撃をめぐり、ロシアがイランに対して標的の情報を提供しているとアメリカメディアが報じました。ワシントン・ポストは6日、当局者の話として、ロシアがイランに対し、中東のアメリカ軍を攻撃するための標的情報を提供していると報じました。軍艦や航空機を含むアメリカ軍の位置情報を伝えているということです。ワシントン・ポストは「イランには軍用レベルの衛星がわずかしかないため、先端技術