◇1次ラウンドC組豪州5ー1チェコ（2026年3月6日東京ドーム）オーストラリアが2本塁打で逆転勝ちして2連勝を飾った。ホワイトソックスで村上のチームメートになったミードが、1点を先制された直後の3回に左中間に決勝の逆転3ラン。ベンチはお祭り騒ぎで「非常にエキサイティングだった。良い試合だった」と振り返った。合宿を行った東京都府中市から招待した小学生の応援団も駆けつけていた。ミードは23年にレイズでメジ