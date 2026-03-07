フリーアナウンサーの有働由美子（５６）が、３０日にスタートする、テレビ朝日系の新番組「有働由美子の健康案内人！」（月〜金曜、前９・５５）に出演することが６日、分かった。有働アナが「健康案内人」となり、あふれる健康情報に迷いがちなシニア世代へ向け、毎日続けられる“健康のコツ”を届ける１５分の健康情報番組。自身も年齢を重ね「毎日どこか体の不調があらわれるようになった」といい、「それらをただ受け入れ