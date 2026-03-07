◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）爆勝劇で初陣を飾った侍ジャパン・井端弘和監督（５０）は「試合展開はどうであれ、まず勝てたことが非常によかった。打線がつながったことがよかった」と、白星発進に安堵（あんど）した。２回に大谷の満塁弾から１０点を奪い一気に試合を決めた。大谷の打順では３日のオリックス戦で２番を、４日の阪神戦（ともに京セラＤ）で１番をテスト