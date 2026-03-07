第９８回選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で開催され、崇徳は第１日の第３試合で八戸学院光星（青森）と対戦することが決まった。チームは、エース左腕の徳丸凜空（りく）投手（２年）と主将の新村瑠聖（りゅうせい）捕手（２年）の“りくりゅう”バッテリーが軸。堅守を武器に、昨秋の東北大会で準優勝した強豪校を撃破し、５０年ぶりの聖地勝利を目指す。１２度目のセンバツ出場を果たした東北の強豪が初