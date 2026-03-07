「オープン戦、阪神５−０ソフトバンク」（６日、甲子園球場）甲子園で、初めて実戦で三塁を守った阪神のキャム・ディベイニー内野手は、試合後に反省の言葉を繰り返した。ライナー性の打球を落球し失策を記録。ファウルになった三塁線の打球をファンブルし、捕手から転送されたボールを取り損ねる場面もあった。慣れない環境、グラウンド。失敗を努めて前向きに捉えた。「幸いにして開幕までに試合がある。いただける機会を