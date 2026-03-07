「オープン戦、阪神５−０ソフトバンク」（６日、甲子園球場）冷たい風を切り裂き、阪神・大山悠輔内野手の打球はグングン伸びていく。左翼フェンス際、正木のジャンプもわずかに届かない。甲子園にいつもの浜風は吹いていなかった。主砲の技術がたっぷり詰まった一打に、平日昼のマンモスがお祭り騒ぎになった。０−０の四回だ。先頭の１番・近本が四球で出塁すると、中野はきっちり犠打。２死二塁となり、４番・大山が真骨