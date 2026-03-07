◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾0ー13日本（2026年3月6日東京D）台湾は投打で圧倒され開幕2連敗を喫した。24年の「プレミア12」で日本を破って初優勝した勢いを持ち込めず、1次ラウンドで窮地に立たされた。先発の鄭浩均（テイ・コウキン）は満塁被弾など1回2/3を8失点で降板し、打線も1安打で2戦連続の無得点。曽豪駒（ソ・ゴウク）監督は大谷について「全世界が知っている最高のバッター。脅威は一言で言い表せない。逃