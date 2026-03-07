「オープン戦、オリックス２−３巨人」（６日、京セラドーム大阪）今季から先発に再転向し、開幕ローテ入りを目指すオリックス・山岡泰輔投手がオープン戦で初登板。泉口、キャべッジら巨人打線に７安打を許しながらも４回１失点で終えた。最少失点に抑えたものの、２年ぶりのまっさらなマウンドで躍動…とはいかなかった。試した新球の“真っチェ”は２球のみ。二回以降は全て得点圏に走者を背負うという、評価が難しい内容