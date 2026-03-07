◇オープン戦阪神5―0ソフトバンク（2026年3月6日甲子園）阪神・2年連続で開幕投手を務める村上が万全な状態で本拠地での“リハーサル”を完了した。ソフトバンクとのオープン戦に先発し、3回を2安打4奪三振、無失点好投。貫禄の投球を披露した。「初回にピンチはありましたけど、無失点でいけたので、あと2つは3者凡退でいけたので良かったなと思います」昨季日本シリーズで敗れた難敵を封じ込めた。初回こそ連打を浴