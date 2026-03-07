「オープン戦、オリックス２−３巨人」（６日、京セラドーム大阪）本拠地の東京ドームを侍ジャパンに明け渡している巨人だが、エースの山崎伊織投手は遠征先の京セラドームで安定感抜群の投球を披露した。３度目となる対外試合登板で４回を２安打無失点、３奪三振。危なげなく６０球を投げきった。「今日は力感なくいこうと思っていて、その分バランスよくできたと思う。もっとピンチで上がってこないといけないが、きちん