◇オープン戦阪神5―0ソフトバンク（2026年3月6日甲子園）阪神は6日、今春の甲子園初戦となるソフトバンクとのオープン戦に5―0で快勝した。育成の嶋村麟士朗捕手（22）は「8番・捕手」でオープン戦初先発。開幕投手に決まっている村上ら7投手を好リードして完封リレーに導き、打撃では3安打を放つなど攻守で躍動。今春の宜野座キャンプでMVPの一人に選出された2年目の若武者が支配下登録を目指し、藤川監督の前で猛アピー