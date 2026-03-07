日本ハム・山崎福也投手（３３）が６日、エスコンフィールドでの投手練習に参加し、加藤投手コーチとフォームの確認に取り組んだ。マウンドの傾斜を逆に利用して投げたり、円を描く動きで腕を振ったり、特徴的なメニューを約４０分間。５日の西武とのオープン戦で先発した翌日に、みっちりと汗を流した。「もっと楽に投げる感じをつくりたい。昨日の感じだと、まだ力みがある」と意図を説明。直球の出力アップが昨季終盤からの