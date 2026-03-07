◇オープン戦阪神5―0ソフトバンク（2026年3月6日甲子園）阪神のディベイに―は遊撃候補として甲子園の土のグラウンドへの対応が課題となる中、初本拠地は三塁での出場となった。「以前もプレーしたことがあるし、しっかり経験を積み重ねるだけ」と語ったが、6回1死一塁で野村の正面ライナーを落球。二塁封殺が可能なタイミングだったが、慌てた一塁送球でオールセーフのミスになった。「単純なエラー。もっとうまくなら