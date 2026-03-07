「右脚の肉離れ」で別メニュー調整中の阪神ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が６日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎」で行われた２軍全体練習に参加し、２日連続で部分的に本隊合流した。また、左翼で打球の捕球練習も行った。５日はウオーミングアップのみ本隊合流していたが、この日はランメニューとキャッチボールにも参加。その後、グラブ片手に左翼に向かい、フリー打撃で外野に飛んできた