右脚の肉離れで別メニュー調整中のドラフト1位・立石（創価大）が6日、SGLでの2軍全体練習で左翼の守備に就いた。百崎らのフリー打撃中に左翼の位置へ。本職は三塁ながら、工藤外野守備走塁コーチの直接指導の下、足の運びや距離感を確認した。練習を見守った平田2軍監督は「これはリハビリの一環」と前置きした上で、「（1軍に）行って“外野もやれ”と言われたときに“やってません”ではいけない。われわれ（首脳陣）は準備し