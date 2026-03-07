◇オープン戦阪神5―0ソフトバンク（2026年3月6日甲子園）さすがの貫禄マルチだ。阪神・大山が4回2死二塁から先制＆決勝の適時二塁打。カウント0―2から左腕・松本晴の内角144キロ直球に体を回転させて引っ張った打球は、ジャンプした左翼・正木のグラブの先をかすめた。惜しくも本塁打にはならなかったが、フェンス直撃の一撃だった。6回1死一塁では、2―2からの岩井の外角スライダーを追っつけて右前打。左腕のクロス