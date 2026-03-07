◇オープン戦阪神5―0ソフトバンク（2026年3月6日甲子園）阪神・小幡は3打数2安打1四球でオープン戦打率を.500に引き上げた。5回先頭では松本晴の内角144キロを右前打。7回2死二塁ではヘルナンデスの外角149キロを左前へ。いずれも左腕のストレートをとらえた。ディベイニーを三塁に押しのけ「6番・遊撃」でフル出場。「言われたところを守るだけですが、ドラフトでも毎年ショートは入ってくるし、そういうところでレギ