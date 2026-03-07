昨年10月、衆院本会議で第104代首相に指名され、起立する自民党の高市早苗総裁。憲政史上初となる女性首相が誕生した。【キーウ共同】各国議会でつくる国際組織「列国議会同盟（IPU）」は6日、世界の国会議員に占める女性の割合が今年1月1日時点で27.5％になったとの報告書を発表した。1年前に比べて0.3ポイントの微増。政治への女性参画は世界的に停滞しているとの認識を示した。報告書は日本について、昨年は高市早苗首相と