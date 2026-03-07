ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介（３３）が６日、都内で行われた単独初主演映画「スペシャルズ」の初日舞台あいさつに、共演の椎名桔平（６１）、ＮＣＴ・中本悠太（３０）、青柳翔（４０）、小沢仁志（６３）らと出席した。待ちに待った初日のイベントにカラフルなスーツ姿で登場すると、感激を体中で表すようにキレッキレのダンスを披露。観客を大いに沸かせた。ようやく迎えた、単独主演作の初日。佐久間は「撮影から１年半ぐ