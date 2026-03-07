「選抜高校野球・組み合わせ抽選会」（６日、オーバルホール）第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕・甲子園球場）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われ、出場３２校の対戦が決まった。昨秋の明治神宮大会で準優勝だった神戸国際大付は、決勝相手の九州国際大付と顔を合わせる。青木尚龍監督（６１）は「やられる前にやっていかないと」と雪辱を誓った。昨夏日本一の沖縄尚学は開幕戦で帝京とぶつかる。前回覇者の横浜