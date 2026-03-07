「オープン戦、阪神５−０ソフトバンク」（６日、甲子園球場）阪神はオープン戦・ソフトバンク戦に５−０で勝利した。１軍の対外試合では初のスタメンマスクとなった嶋村麟士朗捕手（２２）が、３安打に加えて計７投手による無失点リレーに貢献。甲子園のファンの前で攻守で躍動し、早期の支配下登録を猛アピールした。背番号３桁が攻守で躍動した。今年初の甲子園で、スタメンマスクを任された嶋村がフル出場。打っては３安